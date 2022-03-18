Україна скасовує переважну більшість дозволів для бізнесу, – Шмигаль

Уряд скасовує переважну більшість дозволів, крім пов'язаних із безпекою країни.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму зверненні, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

"Як уже анонсував президент України, ми фактично скасовуємо переважну більшість дозволів, крім тих, що пов'язані з безпекою країни. Під час воєнного стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал "Дія" – і, не чекаючи на рішення державного органу, починаєш працювати", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, дозвільні документи залишаться буквально для кількох видів діяльності, таких як робота із небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики.

"Деякий час раніше уряд скасував усі перевірки, які можуть ускладнювати життя бізнесу. Наразі максимальна свобода бізнесу – це необхідна умова для формування сильної економіки у нашій державі", – додав він.

Як повідомлялося, Кабмін своєю постановою від 13 березня прийняв рішення про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану, за винятком позапланових перевірок, пов'язаних із завищенням цін.