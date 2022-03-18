Норвегія запровадила проти Росії найширший пакет санкцій в своїй історії

Норвезький уряд оголосив про приєднання країни до санкцій Європейського союзу проти РФ у зв’язку з її вторгненням в Україну та назвав запроваджені обмеження "найширшими" в історії країни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією", включатиме персональні обмеження проти окремих впливових росіян та білорусів, а також заборону на експорт технологій, товарів та послуг, які можуть бути використані Росією для ведення війни проти України.

"Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки Росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект", – сказано в повідомленні.

Як повідомили в норвезькому МЗС, країна приєдналася до пакету санкцій Євросоюзу, запровадженому 9 березня. Утім, винятком стали санкції проти російських пропагандистських каналів Russia Today та Sputnik, оскільки, за словами очільниці закордонного відомства Норвегії Аннікен Хюітфельд, санкції проти цих медіа "викликають принципові питання, і нам потрібен час, щоб ретельно їх оцінити".

Як повідомлялося, 15 березня Євросоюз запровадив новий, четвертий пакет санкцій проти Росії, який посилює обмежувальні заходи проти осіб та установ у російській федерації, що були причетними до злочинних дій російської влади та до війни, розв’язаної проти України.