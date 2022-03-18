Євросоюз виділить додаткові 500 мільйонів євро на зброю для України наступного тижня, – DW

Серед країн Євросоюзу є політична згода для того, щоб погодити виділення додаткових 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на двох високопосадовців у структурах ЄС.

За їх інформацією, міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це питання на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно, оскільки Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу, а у парламенті ФРН розгляд цього питання заплановано на 23 березня. Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

"Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики (Жозепа Борреля, – ред.)", – заявив високопосадовець ЄС, маючи на увазі пропозицію подвоїти військову допомогу Україні, зроблену Боррелем на неформальному саміті Євросоюзу у Версалі.

"Рішення не буде ухвалено у понеділок… Але я думаю, що є політична згода, що нам треба зробити більше", – додав співрозмовник видання.

"Жодна держава-член ЄС не ставить під сумнів потребу продовження військових поставок Україні. Щодо цього є цілковита політична єдність", – підтвердив другий високопосадовець Євросоюзу.

Як відомо, наприкінці лютого ЄС вирішив виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше подібне рішення в історії Євросоюзу.

За словами співрозмовника Deutsche Well, спеціальний центр, створений у Брюсселі для координації військової допомоги Україні, отримав заявок від держав ЄС на суму, яка вже перевищила ці 500 мільйонів. Центр поки схвалив заявки на меншу суму, але високопосадовець ЄС очікує, що скоро всі кошти будуть вичерпані, тому потрібен наступний транш.

Жодних деталей щодо військової допомоги Україні у Євросоюзі не розкривають з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової оборонної допомоги вартістю $800 мільйонів.

Вона включатиме 800 протиповітряних комплексів Stinger, 2000 Javelin, 1000 легких протитанкових знарядь і 6000 протитанкових систем AT-4, 100 тактичних безпілотних літальних апаратів, 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць, понад 20 мільйонів набоїв, гранатометних та мінометних пострілів; 25 000 комплектів бронежилетів. а також 25 000 шоломів.