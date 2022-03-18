Влада Італії арештувала нерухомість російського мільярдера Мордашова вартістю понад 100 мільйонів євро

Фінансова гвардія Італії наклала арешт на житлову нерухомість російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова на Сардинії вартістю 105 мільйонів євро.

Про це в офісі прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі повідомили агентству Reuters, інформує Deutsche Welle.

Зазначається, що арешт майна відбувся в рамках санкцій Євросоюзу та США, запроваджених через вторгнення російських військ в Україну.

Італійське видання Corriere della Sera у 2012 році повідомляло, що Мордашов купив віллу на найдорожчому в країні узбережжі – Коста-Смеральда – на Сардинії. За даними преси, сума угоди склала 110 мільйонів євро. Йому з 2011 року також належав особняк у затоці Cugnana на Сардинії, придбаний за 13 млн євро

Таким чином Мордашов вже вдруге за місяць втрачає своє майно в Італії.

Як повідомлялося, 4 березня було заарештовано 65-метрову яхту Lady M, яка належала Мордашову. Її вартість оцінюють у 65 мільйонів євро.

Загалом за останні два тижні італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю понад 780 мільйонів євро у семи російських олігархів і пособників режиму Путіна, які потрапили до санкційних списків. Серед них – Алішер Усманов, Володимир Соловйов, Геннадій Тимченко, Олег Савченко, Петро Авен, Андрій Мельниченко. Найціннішим активом, який арештували в Італії, нині є яхта мільярдера Андрія Мельниченка. Її вартість складає близько 530 мільйонів євро.