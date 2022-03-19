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Зеленський доручив розробити програму підтримки вимушених переселенців

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Зеленський доручив розробити програму підтримки вимушених переселенців
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки українських вимушених переселенців, позбавлених дому через російське вторгнення в Україну.

Про це він повідомив під час звернення.

"Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя", – сказав Президент.

Другий компонент, за словами очільника держави, стосується житла.

"Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни", – наголосив Зеленський.

Третій компонент передбачає підтримку родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.

"Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців", – зазначив президента, додавши, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль роз’яснить усі деталі такої програми підтримки наших громадян найближчим часом.

Крім того, Зеленський повідомив, що в межах роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

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