Понад 700 підприємств подали заявку на релокацію бізнесу, потрібно більше транспорту, – Гетманцев

Понад 700 підприємств подали заявку на перевезення бізнесу із зони бойових дій.

Про це голова комітету Данило Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Як ви знаєте, у країні діє програма релокації підприємств на час військових дій. На сьогодні уже подали понад 700 заявок на участь у програмі", – написав він.

Водночас, за словами парламентаря, під час роботи програми відчувається гостра необхідність у логістичних ресурсах, а саме автомобільного (вантажного) транспорту.

"У зв’язку з цим, прошу перевізників, які мають фури, або тих, хто знає таких перевізників, що бажають допомогти підприємствам у релокації, заповнити форму", – закликав Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.