"Оператор ГТС" відновив газопровід до Вуглегірської ТЕС

У п’ятницю, 18 березня, фахівці "Оператора ГТС України" відремонтували газопровід-відвід до Вуглегірської ТЕС, який був пошкоджений через ворожі обстріли.

Як повідомляє пресслужба компанії у Telegram, теплова електростанція отримала резервне джерело живлення.

Зазначається, що газопровід-відвід до ГРС Вуглегірської ТЕС був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів 10 березня, однак через постійні бойові дії, одразу фахівці змогли лише локалізувати пошкодження.

"Після отримання доступу до пошкодженої ділянки, фахівці "Оператора ГТС" виконали ремонтні роботи в найкоротші терміни – за два світлових дні. Ремонтні роботи на газопроводі-відводі провели співробітники Краматорського ЛВУМГ спільно з колегами Запорізького ЛВУМГ, під керівництвом головного інженера Краматорського ЛВУМГ Сергія Г.", – уточнили в компанії.