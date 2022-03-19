Резерви Нацбанку перевищили довоєнні, – заступник голови НБУ

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви регулятора наразі вищі, ніж до війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю Forbes.

"Ми вже отримали $1,4 млрд від МВФ та перші транші макрофінансової допомоги від ЄС у 300 млн євро та від Світового банку – $311 млн...Таким чином, резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни", – зазначив Ніколайчук.

За його словами, резерви витрачають на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту.

"Загалом коштів, які ми вже акумулювали, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці", – запевнив він.

Зазначимо, що 18 березня Україна отримала другу частину у розмірі 300 млн євро першого траншу екстреної макрофінансової допомоги Україні від Євросоюзу загальними обсягом 1,2 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $27,54 млрд, зменшившись за місяць на 5,3% або на $1,75 млрд.