Кабмін трохи послабив держрегулювання цін на деякі товари

Кабмін скасував граничний рівень постачальницько-збутової надбавки та торгової націнки у 10% для таких продуктів суттєвого соціального значення, як гречана крупа, цукор-пісок, вітчизняна вермішель та вершкове масло жирністю 72,5%, зберігши вимогу про декларування зміни їх цін.

Відповідну постанову №311 від 18 березня Кабінет міністрів оприлюдинили на "Урядовому порталі", передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, 10%-обмеження націнки залишилося для таких товарів, як пшеничне борошно вищого гатунку, пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), житньо-пшеничний хліб та батон, курячі яйця категорії С1, птиця (тушка куряча, чверть курячої тушки) та соняшникова рафінована олія. Воно діятиме до кінця квітня.

Постановою також уточнено, що у зазначеному переліку продуктів соціального значення йдеться про рафіновану соняшникову олію, а не в цілому про соняшникову олію, але в той же час поняття "птиці" розширено "чвертю курячої тушки", тоді як раніше йшлося тільки про "курячу тушку".

Крім того, уряд встановив, що до зазначених продуктів істотного соціального значення відносяться товари вітчизняного виробництва, крім товарів, маркованих як органічна продукція.

Ще одним послабленням стала можливість мережам, які встановлюють єдині ціни на продукти у своїх магазинах, декларувати зміну цін один раз за всі магазини, а не в кожному окремо.