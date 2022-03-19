Понад 870 тисяч українців залишаються без світла, – Міненерго

Минулої доби було відновлено електропостачання понад 96 тисячам споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, світло з’явилося у близько 49 тисяч споживачів у Сумській області, 22 тисяч – у Донецькій області, близько 15,8 тисячі – на Запоріжжі та 5,1 тисячі – на Київщині.

Зазначається, що також активно тривають роботи у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях.

Водночас газопостачання відновлено 3841 споживачу.

У Міненерго пояснили, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 19 березня залишаються без газопостачання понад 273 тисячі споживачів. Знеструмленими – понад 1327 населених пунктів, загалом понад 872 тисячі споживачів.

Також зазначається, що ОЕС України працює стабільно в синхронній зоні з енергетичними системами державами – членами Європейського Союзу ENTSO-E.