Зеленський закликав заморозити рахунки причетних до війни в Україні росіян у швейцарських банках

Президент Володимир Зеленський закликав до заморожування рахунків у швейцарських банках росіян, які відповідають за розв'язання війни в Україні.

Про це він заявив під час виступу в парламенті Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.

"У ваших банках зберігаються гроші тих, хто розв'язав цю війну...Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто живе у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв", – сказав він.

"Я хочу, – сказав Зеленський, – щоб ви були як українці у питанні про бізнес, який працює в Росії, незважаючи на війну, убитих людей, зруйновані міста".

"Good food – good life. Так звучить слоган компанії Нестле. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, коли є ядерний шантаж", – сказав президент.

Як повідомлялося, Швейцарія заборонить експорт предметів розкоші в Росію.