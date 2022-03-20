"Укрзалізниця" відзвітувала про збільшення вантажних перевезень. ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" повідомила про поступове збільшення вантажопотоку з початку війни.

Про це йдеться в повідомлені компанії.

"В мирний час ми всією командою боролись за збільшення вантажних перевезень. На початок війни ми йшли +58% до минулого року. Рік мав би бути дуже хорошим. Ми продовжуємо боротись за вантажопотік і зараз, і насправді практично ні на день не спинились. Вчора ми навантажили 315 тис тон. Так, це вдвічі менше ніж було перед війною. Але це вже вдвічі більше, ніж у перші дні війни. Вперше з початку війни ми перевалили за 300 тис. тонн", – сказано в повідомленні.

Згідно з опублікованою інформацією, з 24 лютого по 18 березня 2022 року "Укрзалізниця" перевезла 5,28 млн тонн вантажів, з них 276,44 тис. тонн зерна.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив норматив виплати дивідендів за 2021 рік для АТ "Укрзалізниця" у розмірі 30%.