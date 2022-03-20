РНБО передала оператора цифрового телебачення "Зеонбуд" в управління держави

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийняла рішення передати приватного оператора цифрової багатоканальної телемережі ТОВ "Зеонбуд" на час воєнного стану в управління державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ).

Відповідне рішення РНБО "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" введено в дію указом Президента Володимира Зеленського №151 від 18 березня, який оприлюднено на сайті голови держави.

Рішення ухвалено за пропозицією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Згідно з документом, Держспецзв’язку, концерн РРТ та "Зеонбуд" мають забезпечити:

стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;

цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

"Зеонбуд" – оператор цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4). Отримав ліцензію Нацради з телерадіомовлення у грудні 2010 року.

За інформацією компанії станом на 2020 рік, її власниками через ряд кіпрських компаній були громадяни України Володимир Прокопенко, Ірина Аляб'єва, Олександр Шилов та Олександр Ільющенко – по 24,75%. Також 1% компанії належить громадянинові України Михайлу Мойсеєву.

Однак у деяких з кіпрських компаній-власників "Зеонбуду" простежуються зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича. А у 2015 році автори не підтриманого Верховною Радою законопроєкту про націоналізацію "Зеонбуду" пов'язували компанію з Олександром Януковичем, Рінатом Ахметовим та Дмитром Фірташем, але вона це заперечувала.

Виторг компанії за 9 місяців 2021 року становив 326,5 млн грн, чистий прибуток – 180 млн грн.

Нинішній міністр оборони Олексій Рєзніков раніше звинувачував "Зеонбуд" у невиконанні ліцензійних зобов'язань, що стало причиною різкого зниження покриття українського телебачення на лінії зіткнення та прикордонних територій.