Нацбанк позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку"

Національний банк України (НБУ) 2 березня визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу.

Як повідомляє ЕП з посиланням на джерела в банківській системі, також заблоковані права голосу пов’язаних з Фрідманом і Авеном юридичних осіб-акціонерів "Альфа-Банку", зокрема, люксембурзької ABHH" (26% акцій) та кіпрської ABH Ukraine Limited (19,2%)".

У Нацбанку також повідомили, що регулятор має призначити довірену особу, якій передається право голосу за відповідними акціями та право брати участь в управлінні банком.

Свою чергою в самому "Альфа-Банку" підтвердили, що повноваження акціонерів, які потрапили під санкції ЄС та Великої Британії, заморожені.

"Альфа-Банк Україна" в рамках чинного законодавства готує план зміни підсанкційних акціонерів "Альфа-Банку Україна" для зняття репутаційних ризиків та забезпечення стабільної роботи найбільшого системоутворюючого приватного банку в Україні", – йдеться у повідомленні на сайті банку.

"До формального оформлення всіх процедурних питань ТОП-менеджмент "Альфа-Банку Україна" справді отримав повноваження приймати та погоджувати з НБУ рішення для завершення переговорів з інвесторами, забезпечення стабільної роботи банку. Повноваження підсанкційних акціонерів на перехідний період заморожені, водночас відповідальність акціонерів за банк зберігається", – уточнили в банку.

Як повідомлялося, 2 березня український "Альфа-Банк" повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова вказувала, що йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також з приватними інвесторами.

Євросоюз 28 лютого запровадив санкції щодо акціонерів "Альфа-Банку" Фрідмана та Авена, згодом ЄС також запровадив санкції щодо інших акціонерів банку.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6 місце (125,36 млрд грн).

Нагадаємо, у червні 2020 року основний акціонер українського "Альфа-Банку" – кіпрська компанія ABH Ukraine Limited – збільшив частку участі у капіталі банку з 38,2019% (станом на 1 січня 2020 року) до 42,4% шляхом викупу частки MSP Stiftung (Ліхтенштейн).

Унаслідок угоди Михаїл Фрідман збільшив свою опосередковану участь в у статутному капіталі "Альфа-Банку" до 32,86% (з 31,48% – на 1 січня 2020 року), Герман Хан – до 21% (з 20,09%), Олексій Кузьмічов – до 16,32% (15,64%) та Петро Авен – до 12,4% (з 11,88%).

На сайті НБУ бенефіціарами "Альфа-Банку" Фрідман та Хан указані як громадяни Ізраїлю, Кузмічов та Авен – Росії, тоді як на сайті російського "Альфа Банку" всі чотири його бенефіціари вказані як громадяни Росії.