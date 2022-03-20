Австралія заборонила експорт в Росію сировини для виробництва алюмінію

Влада Австралії запровадила заборону на експорт до Росії глинозему та алюмінієвих руд в рамках санкцій у відповідь на воєнне вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві уряду країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд Австралії негайно вводить заборону на експорт до Росії глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити", – йдеться в документі.

Влада Австралії вказує, що таке рішення має на меті обмежити можливості російських виробників алюмінію, який є однією з найважливіших складових частин російського експорту.

"Уряд тісно співпрацюватиме з експортерами та державними органами, яких торкнеться заборона, щоб знайти нові та розширити існуючі ринки збуту", – наголошується в документі.

Крім того, уряд Австралії у співпраці з австралійською вугільною промисловістю прийняв рішення про постачання Україні у вигляді допомоги 70 тис. тонн енергетичного вугілля, постачання якого через українські порти припинилося через російську блокаду.

Австралія також виділяє Україні $22 млн на гуманітарну допомогу, планує надати військову допомогу на суму $15,5 млн, а також розглядає питання про видачу гуманітарних віз із правом роботи українським біженцям.