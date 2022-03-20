На Багамах знайшли приховані кошти росіян на $3 мільярди

У фінустановах Співдружності Багамських Островів (БО) станом на 28 лютого знаходилося близько $420 млн на депозитах і близько $2,5 мільярда на зберіганні або у вигляді трастових активів з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов’язаними з нею особами.

Про це йдеться у звіті Центрального банку Багам, оприлюдненому 18 березня, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що група регуляторів фінансових послуг БО 12 березня випустила директиву для багамських фінансових установ щодо неприпустимості ведення бізнесу з особами та організаціями з Росії та Білорусі, які перебувають під санкціями.

На цьому тлі Центральний банк країни отримав низку запитів від ЗМІ щодо обсягу активів російських осіб у банках та трастових компаніях під його юрисдикцією і у відповідь оприлюднив вказаний звіт.

З документа випливає, що найбільша частка російських активів має відношення до міжнародного сектора. Центробанк БО проводить опитування серед фінансових установ країни з метою з'ясувати рівень ризику в цих галузях.

Як відзначає Reuters, Багамські острови намагаються знайти баланс між тим, щоб дотримуватися західних санкцій проти Росії і не завдати шкоди своїй економіці, яка значною мірою залежить від іноземних клієнтів. Багами є однією з найпопулярніших податкових гаваней, у якій практично повністю відсутнє оподаткування. Це приваблює клієнтів з усього світу, які прагнуть відкрити тут офшори.