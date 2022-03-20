В Україні запустили платформу для просування сервісних послуг українських компаній за кордоном

Інститут маркетингу (Естонія) у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту запустили проєкт з підтримки бізнесу Biz For Ukraine для українських компаній, які мають можливість дистанційно надавати сервісні послуги для іноземних компаній.

Про це йдеться в повідомленні Національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту "Дія.Бізнес".

Мета – створення партнерського середовища між українськими та європейськими компаніями для забезпечення робочими проєктами українських спеціалістів.

Таким чином українські компанії отримають можливість знайти міжнародні проєкти на ринках країн ЄС, а іноземні компанії – послуги від кваліфікованих спеціалістів з України.

Наразі вже понад 60 українських компаній подали заявки на участь у проєкті, серед них найбільш розповсюдженими є пропозиції щодо партнерства за наступними напрямками:

IT;

креативна індустрія;

інжиніринг;

консалтинг.

Функціонування платформи не обмежено лише наявними секторами, тому до участі запрошують представників українських компаній, які мають можливість віддалено надавати сервісні послуги.

Інформація про українські компанії оновлюватиметься двічі на тиждень.

Організатори ініціативи розраховують на широку підтримку проєкту громадянами країн ЄС. Для цього естонські партнери створили можливість робити фінансові внески. Всі зібрані кошти підуть на просування проєкту серед іноземних компаній.

Партнери закликають всіх, хто має міжнародні контакти, поширювати інформацію серед знайомих громадян ЄС, компаній, асоціацій, громадських організацій тощо.