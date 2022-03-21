Росія відклала строки повернення боргів для режиму Лукашенка на 5-6 років

Росія надала Білорусі відстрочку для погашення зобов'язань за міждержавними кредитами на 5-6 років.

Про це заявив міністром фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"По суті, ми маємо перенесення термінів, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси для того, щоб ми обслуговували наші зобов'язання і погашали їх перед нашими партнерами з Росії", – сказав чиновник.

Як повідомлялося, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко неодноразово просив Владіміра Путіна про надання нових кредитів. Водночас РФ вже є найбільшим кредитором Білорусі.

За даними білоруського Мінфіну, станом на 2020 рік державний борг Білорусії становив $21 млрд.