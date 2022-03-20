Франція заморозила кошти Банку Росії на 22 мільярди євро

Франція заморозила понад 22 млрд євро авуарів Центрального банку Росії.

Про це міністр економіки Франції Брюно Ле Мер повідомив у ефірі французького телерадіоканалу RTL.

Він також розповів, що створена на початку березня оперативна група з виявлення російських активів вже змогла заблокувати власність росіян у Франції на загальну суму близько 850 млн євро.

"Ми заморозили 150 мільйонів євро на особистих рахунках у Франції, у французьких установах. Ми заморозили на 539 мільйонів, понад півмільярда євро нерухомості на території Франції, це приблизно 30 об’єктів або квартир. І ми заморозили дві яхти вартістю 150 мільйонів євро", – перерахував Бруно Ле Мер.

"Загалом, з тих пір, як ми створили цю робочу групу... це майже мільярд євро, 850 мільйонів євро якщо точно, які були заморожені", – уточнив міністр.

Водночас він зауважив, що ці активи наразі не конфісковані, оскільки для цього потрібне рішення суду.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що Росія через санкції США, Європи та їхніх союзників втратила доступ до частини золотовалютних резервів на загальну суму близько $300 млрд.