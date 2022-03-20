Бізнес має подати декларації до Мінекономіки для роботи під час воєнного стану, – постанова

Кабінет міністрів зобов'язав у період воєнного стану суб'єкти господарювання для ведення бізнесу подавати декларації до Міністерства економіки, вказавши в них відомості щодо юридичної особи або фізособи-підприємця, їх місцезнаходження та інших даних.

Про це йдеться в ухвалі від 18 березня 2022 року №314.

Згідно з ним, представники бізнесу у сфері охоронної діяльності мають подати відповідну декларацію до Міністерства внутрішніх справ.

Декларакція може бути подана у паперовій чи електронній формі – через портал "Дія" або центр адміністративних послуг.

При цьому представники бізнесу, які розпочали роботу на основі такої декларації, але їхня діяльність вимагає дозвільних документів, невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення або скасування військового стану, повинні звернутися до відповідних органів ліцензування та отримати необхідні дозволи без зупинення своєї діяльності, зазначено в ухвалі уряду.

Також Кабмін встановив, що на період воєнного стану зупиняються терміни звернення за отриманням публічних послуг відповідно до законодавства. Із дня припинення або скасування військового стану ці терміни продовжуються з урахуванням часу, який минув до їх зупинки.

Терміни дії ліцензій та дозвільних документів продовжуються на період воєнного стану.

Постанова діє з дня її публікації і до припинення або скасування воєнного стану.