Німеччина та Катар домовились про довгострокове партнерство в енергетиці

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство у галузі енергетики.

Про це повідомив міністр економіки ФРН Роберт Габек у ході візиту до міста Доха, передає DW.

Габек зазначив, що це крок до здобуття більшої незалежності від Росії на тлі російського вторгнення в Україну.

Як зазначив Габек після зустрічі в Досі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані, сторони домовилися про довгострокове енергетичне партнерство. Він наголосив і на "сильній динаміці", зазначивши, що емір продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося.

За словами Габека, глави німецьких компаній, які супроводжують його під час візиту до Катару, тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладення контрактів. Міністр не уточнив, про які саме обсяги газу з Катару йдеться.

Катар – один із найбільших у світі постачальників скрапленого природного газу (СПГ). До візиту в Доху Габек заявляв, що йдеться і про короткострокові, і про довгострокові постачання газу з Катару. Міністр повідомив про намір форсувати спорудження у Німеччині терміналів для прийому СПГ.

Як зазначив Габек, узгоджене партнерство з Катаром передбачає не лише постачання СПГ до Німеччини, а й розробку відновлюваних енергоносіїв, а також заходи щодо посилення енергоефективності.