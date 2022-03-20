"Укрзалізниця" повертає платний проїзд поїздами із заходу на схід та за кордон

"Укрзалізниця" з наступного тижня запроваджує платний проїзд поїздами у напрямках із заходу до центру, на схід та на південь, а також за кордон.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Платний проїзд для рейсів, які із заходу їдуть у центр, на схід та на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон", – заявив Камишін.

Як уточнили в прес-службі "Укрзалізниці", при цьому евакуаційні потяги та електрички залишаться безплатними.