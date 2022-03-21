"Укрзалізниця" відремонтувала ще один поїзд Hyundai

"Укрзалізниця" виконала ремонт поїзда Hyundai Rotem безпосередньо під час війни та повернула його на колії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Спеціалісти філії "Українська залізнична швидкісна компанія" разом із корейськими фахівцями протягом 15 тижнів виконали низку ремонтних робіт, зокрема ремонт дахового, електричного, гальмівного та тягового обладнання, формування колісних пар та інше", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в компанії, "Укрзалізниця" продовжує на повну потужність працювати навіть під час війни та не припиняє ремонтних робіт там, де це можливо, щоб дати якомога більше можливостей безпечної та комфортної евакуації українців із зони бойових дій.

"Відремонтований електропоїзд Hyundai Rotem №002 вже курсує за маршрутом Дарниця (Київ)-Львів", – йдеться в повідомленні.