Франція заморозила активи Центробанку РФ на 22 мільярда євро

Франція заморозила 22 млрд євро авуарів Центрального банку Росії.

Про це повідомив французький міністр економіки Брюно Ле Мер в ефірі французького телерадіоканалу RTL, передає Інтерфакс-Україна.

"Заморожено понад 22 млрд євро активів ЦБ РФ", – сказав Ле Мер.

За його словами, такі санкції завдадуть шкоди Росії, як державі, а також його керівництву.

Крім того, зазначив Ле Мер, "заморожено 150 млн євро на приватних рахунках та нерухомість на 539 млн євро".

Як раніше повідомлялося, Росія через санкції США, Європи та їхніх союзників, які заблокували РФ доступ до частини золотовалютних резервів, не може використати майже половину з них – близько $300 млрд.

"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати", – сказав 13 березня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, зазначивши, що частина золотовалютних резервів, включаючи Фонд національного добробуту, заморожена.

Силуанов зазначив, що через заморожування резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема, боргових.

США 1 березня випустили директиву, яка забороняє американцям будь-які транзакції з Банком Росії, Мінфіном та Фондом національного добробуту. Аналогічні рішення анонсували Великобританія, Японія, Канада та Швейцарія.

ЄС 28 лютого ухвалив рішення щодо заморожування активів Центрального банку РФ.

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального банку Росії, у тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені або за дорученням Центрального банку Росії", – йшлося у документі.

Заморозка міжнародних резервів Центробанку РФ увійшла до санкційного пакета Австралії.

Актуальна структура резервів не відома – докладну інформацію Банк Росії розкриває з лагом щонайменше ніж шість місяців.