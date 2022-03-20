"Укрзалізниця" запускає рейси між правим та лівим берегом Києва
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"Укрзалізниця" запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин. Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене.
Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.
Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.
Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.
Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".