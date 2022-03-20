"Приватбанк" продовжив технічні роботи в "Приват24" до завтра

Паузи у роботі "Приват24" у зв'язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10:00 20 березня, можуть продовжитися до початку дня 21 березня.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Команда ІТ-фахівців "Приватбанку" другу добу у режимі 24/7 працює над впровадженням резервних потужностей для безперебійної роботи "Приват24" та всіх послуг банку за будь-яких обставин, які можливі під час війни. З огляду на велику кількість сервісів та послуг, які надає "Приватбанк", налаштування вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт" – повідомив заступник голови правління "Приватбанку" Мариуш Качмарек.

За словами керівника ІТ-команди "Приватбанку", така робота є унікальною для банківського ринку, й необхідність налаштування багатьох сервісів може протягом 20 березня та початку дня 21 березня спричинити тимчасові паузи у роботі "Приват24".

Раніше повідомлялося що внаслідок проведення в ніч на 20 березня планових технологічних робіт в роботі сервісу "Приват24" досі можуть спостерігатися збої, а деякі його функції можуть бути недоступними.