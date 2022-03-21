В Україні зараз працює 10 тисяч аптек, – МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що ліків та медичних працівників у країні вистачає.

Про це Ляшко сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Війна внесла свої корективи в систему охорони здоров'я, але я із впевненістю можу сказати, що сьогодні лікарських засобів і медичних працівників достатньо, щоб надавати адекватну відповідь на ті загрози і ті виклики, які сьогодні існують в системі охорони здоров'я. Також перезапустилася робота аптечного сектора: вже в кінці цього тижня працює 10 тис. аптек, наступного розраховуємо на 12,5 тис.", – сказав Ляшко.

За його словами, організовано підвезення лікарських засобів в аптечну мережу.

"Є проблема з тироїдною групою ліків, але ми привезли в Україну більше 300 тис. упаковок цих препаратів. Вони зараз розвозяться по аптеках. Наступного тижня буде", – пообіцяв він.

Міністр попросив звертатися за телефоном гарячої лінії МОЗ, якщо потрібних препаратів немає в аптеках.

"Якщо ви не маєте доступу до якогось препарату аптечної мережі, то телефонуйте за номером 080 060 20 19. Оператор запише ваше звернення і ми подивимося, в чому проблема, щоб оперативно відреагувати. Плюс з нами працюють волонтерські організації, які допомагають навіть доставити препарати, якщо в людини немає можливості звернутися до потрібної аптеки", – сказав Ляшко.