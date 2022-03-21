Найбільші мережі супермаркетів зменшили кількість відкритих магазинів у Києві та регіонах

Із 21 березня мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово закриває декілька магазинів у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях.

Як повідомляє пресслужба мережі, на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

Водночас мережа "Фора", що як і "Сільпо" входить до Fozzy Group, повідомляє про 70 магазинів, що призупинили роботу, у тому числі 6 – в Ірпені та 16 – в Києві.

Своєю чергою найбільша в Україні мережа супермаркетів "АТБ" заявила, що через труднощі з постачанням продуктів харчування у Київській, Чернігівській та Черкській областях, Харкові, Миколаєві та Сумах компанія сформувала перелік опорних магазинів, де буде представлено максимально повний асортимент продуктів харчування та товарів першої необхідності.

"Решта діючих на сьогодні магазинів "АТБ" у даних містах, буде працювати до моменту розпродажі залишків товару", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, у Києві продовжать працювати лише 34 опорних магазинів "АТБ".