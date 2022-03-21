Три білоруські банки відключили від SWIFT
Як пише Telegram-канал Naviny.by, йдеться про "Белагропромбанк", "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".
За інформацією BPN, із 20 березня на території Євросоюзу стало неможливо платити банківськими картками "Белагропромбанку".
10 березня у "Белагропромбанку" заявили, що банк продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".
11 березня "Банк развития Беларуси" також назвав відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".
Як повідомлялося, 9 березня представники країн ЄС погодили розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден.