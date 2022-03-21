Австралія надасть Україні 70 тисяч тонн вугілля

На запит українського уряду Австралія надасть щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії", – зазначив він.

Міністр додав, що уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля.

Відповідне відправлення організовуватиме австралійська компанія Whitehaven Coal. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якомога швидшого постачання.

Вартість вугілля та його доставки покриватиметься урядом Австралії.