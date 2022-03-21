Країни Балтії хочуть заборонити кораблям РФ заходити в свої порти

Уряди Латвії та інших країн Балтії планують ухвалити рішення про заборону заходження російських судів у латвійські порти.

Про це заявив міністр сполучення Таліс Лінкайтс, передає Delfi.



За його словами, незважаючи на санкції, введені щодо російських та білоруських компаній, рух вантажів наразі відбувається. За найпесимістичнішими прогнозами, у Вентспілському порту зниження вантажообігу становитиме дві третини, у Ризі близько 45%, у Лієпаї 20-30%.



Мінсполучення закликало адміністрацію портів не пускати до портів суду під російським прапором, але порти не прислухаються до таких закликів, зауважив міністр.



"Суда під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді", – повідомив Лінкайтс.



"Ми сподівалися, що буде спільне рішення Європейського союзу. Ми бачимо, що є країни, які рішуче виступають проти цього, тому очевидно, що рішення буде регіональним", – сказав міністр, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.



Міністр сполучення Литви Маріюс Скуодіс також минулого тижня заявив, що Вільнюс може ухвалити таке рішення разом з іншими столицями регіону, оскільки рішення про заборону російським судам заходити до портів на рівні ЄС відкладається.