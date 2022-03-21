ДБР розслідує факт незаконного переміщення до Угорщини майже $30 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"За оперативною інформацією, працівники митниці могли сприяти незаконному переміщенню через державний кордон $28 млн та €1,3 млн через пункт пропуску "Вилок" до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил", – йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Як повідомив журналіст Сергій Лещенко у Telegram, гроші вивозила дружина ексдепутата Ігоря Котвицького.
Ігор Котвіцький народився у Харкові, був народним депутатом VIII скликання (фракція "Народний фронт"). У вересні 2015 року низка ЗМІ назвала його найбагатшим депутатом ВР, після того, як стало відомо, що він у декларації вказав суму на рахунках в 970 млн грн.