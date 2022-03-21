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Уряд спростив вимоги до маркування імпортних харчів

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Уряд спростив вимоги до маркування імпортних харчів
Кабінет міністрів спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану.

Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України, повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України. Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою.

Також маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера.

У Мінекономіки додали, що оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.

"Послаблення вимог до імпортерів дозволить швидше постачати українцям продукти, яких вони найбільше потребують. Забезпечення населення всім необхідним має відбуватися безперебійно за будь-яких умов, і це – пріоритетне завдання уряду", – наголосили в міністерстві.

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