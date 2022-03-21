У Польщі хочуть підвищити податки для компаній, які продовжують роботу в Росії

Влада Польщі хоче підняти податки для компаній, які продовжують свою роботу в Російській Федерації.

Про це заявив речник польського уряду Петр Мюллер, передає polsatnews.pl.

"Ми пропонуємо додаткове оподаткування для організацій, що продовжують свою діяльність в Російській Федерації", – заявив він.

Мюллер також додав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС.