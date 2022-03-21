Уже 40 підприємств переїхали із зони бойових дій, – Мінекономіки

Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активних бойових дій за програмою з релокації виробничих об’єктів, 18 із них уже відновили роботу на новому місці.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доправлено до нового місця роботи.

У відомстві нагадали, що програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами. Загалом таких заявок подали 898. У подальшому держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній.

Мінекономіки пояснює, що частина підприємств переміщується "Укрзалізницею".

Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ "Укрпошта", долучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливості транспортувати вантажі. Зазначається, що уряд підтримав постанову, якою зобов’язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній.

Автотранспорту АТ "Укрпошта" та його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів розширив програму евакуації підприємств із зони бойових дій на Захід України на приватні підприємства, які виробляють товари першої необхідності.