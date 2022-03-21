Нацкомісія розширила перелік видатків енергокомпаній на час воєнного стану

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила енергокомпаніям враховувати додаткові витрати, понесені в ході бойових дій внаслідок російської агресії.

Відповідне рішення комісії закріплене постановою "Про облік під час проведення перевірок сум видатків ліцензіатів НКРЕКП, здійснених під час запровадження воєнного стану в Україні", повідомляє пресслужба регулятора.

Як пояснили в комісії, додаткові витрати ліцензіатів НКРЕКП пов'язані насамперед із відновленням об'єктів критичної інфраструктури, наданням допомоги ЗСУ, здійсненням дій щодо забезпечення обороноздатності країни та підтримки мобілізованих працівників, а також заходів, пов'язаних з евакуацією населення з територій, де велися бойові дії, а також інших заходів.

"У зв'язку з цим НКРЕКП прийняла рішення про врахування таких витрат суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, при здійсненні заходів державного контролю за дотриманням законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов", – зазначається у повідомленні регулятора.