МХП Косюка просить кредиторів відкласти виплати за облігаціями до кінця року

Агрохолдинг МХП просить згоди кредиторів для перенесення виплати відсотків (купонів) за трьома випусками єврооблігацій (з погашенням у 2024, 2026 та 2029 роках) на строк 270 днів.

Як повідомляє пресслужба холдингу, це пов’язано з необхідністю акумулювати кошти для проведення посівної кампанії.

"Потреби у фінансуванні весняної посівної кампанії складають приблизно $160 млн з березня по червень 2022 року. Враховуючи це компанія МХП запускає запит на отримання згоди на перенесення виплати відсотків (купонів) на строк 270 днів по трьох випусках єврооблігацій (2024, 2026 та 2029 років погашення)", – йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що МХП працює на ринку облігацій більше 16и років і завжди виконувала свої зобов’язання повною мірою.

"Компанія звертається сьогодні до своїх стейкхолдерів за підтримкою та розраховує на розуміння. Ми впевнені, що зараз як ніколи вся міжнародна спільнота і, зокрема, наші стейкхолдери (включаючи бондхолдерів) мають стати відповідальними партнерами і об’єднатися навколо спільних цінностей", – зазначається у повідомленні.

МХП також вказує, що в результаті військової агресії РФ холдинг зазнав значних фінансових збитків та операційних складнощів. При цьому компанія з першого дня війни веде активну гуманітарну діяльність і вже передала 8300 тон благодійної продукції на суму 470 млн грн.

Як повідомлялося, раніше агрохолдинг МХП оголосив, що не виплачуватиме запланований на 19 березня 2022 року купон за облігаціями на загальну суму $350 млн із процентною ставкою 6,25%.

Перед цим 12 березня у Квітневому, що на Київщині, після обстрілів російських окупантів відбулася пожежа на складі, на якому зберігалася заморожена продукція агрохолдингу МХП. Внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму близько 230 млн грн.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.