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Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

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Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати усі заморожені за кордоном активи Росії на післявоєнну відбудову України.

Про це він написав у Twitter.

"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", – запропонував міністр.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС

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