Латвія закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України
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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати усі заморожені за кордоном активи Росії на післявоєнну відбудову України.
Про це він написав у Twitter.
"Усі заморожені російські активи як держави, так і приватних осіб мають бути використані для повоєнного відновлення України", – запропонував міністр.
All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує зміни до Конституції, які зокрема нададуть можливість конфіскувати майно російських олігархів, юридичних та приватних осіб, які дотичні до підтримки дій РФ в Україні. Зокрема тих, які підпали під санкції ЄС