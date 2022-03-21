Міжнародне агентство S&P звільнило своїх співробітників в Росії

S&P Global Inc., яка оголосила про припинення комерційної діяльності в Росії, звільнила своїх співробітників у цій країні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, всім співробітниками S&P запропонували вихідні виплати.

Водночас одне з джерел видання уточнює, що деяким російським співробітникам дали можливість переїхати в іншу країну, але більшість не отримала такого вибору і буде просто звільнена.

Другий співрозмовник додав, що співробітникам S&P у Білорусі запропонували переїхати в іншу країну.

"Внаслідок нашого рішення про призупинення комерційних операцій у Росії ми пропонуємо компенсаційні пакети співробітникам", – підтвердив інформацію WSJ представник компанії.

Як повідомлялося, раніше у березні S&P Global прийняла рішення припинити комерційну діяльність в Росії через воєнне вторгнення в Україну та запроваджені у відповідь санкції країн Заходу.