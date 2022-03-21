Світові компанії відкладають угоди на $25 мільярдів через війну в Україні, – Bloomberg
Як пише Bloomberg, обсяг угод, поставлених на паузу, становить щонайменше $25 млрд.
Із початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого, угоди на паузу поставили близько 80 компаній. Найбільшу частку становлять операції із залучення нового боргу – понад $18 млрд. Значну кількість теж складають перенесені IPO, а також угоди з купівлі та злиття компаній.
На впевненість інвесторів вдарили повномасштабна війна в Україні, санкції проти РФ та зростання цін на енергоресурси.
Ще на початку березня Bloomberg писав, що через вторгнення РФ в Україну невизначеною стала доля угод у Європі на загальну суму $300 млрд. зазначається, що глобальний лістинг цінних паперів вже скоротився цього року на 74%, випуск корпоративних облігацій – на 28%.
Водночас, наголошує агентство, сказати, що компанії перестали залучати фінансування, теж не можна. На цьому тижні або найближчим часом відкладено пропозицію нових облігацій, у тому числі від Nestle, L’Oreal та Volkswagen.