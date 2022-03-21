Влада Росії визнала падіння цін на російську нафту через санкції

Росія докладатиме зусиль для збереження об’ємів експорту нафти, хоча надходження від нього можуть скоротитися з огляду на необхідність надання знижок щоб знайти покупців на російську сировину.

Про це російський віце-прем’єр Олександр Новак заявив на зустрічі з фракцією ЛДПР, повідомляють російські ЗМІ.

За словами чиновника, російські нафтові компанії вже займаються диверсифікацією постачання нафти із Заходу на Схід і вибудовують нові логістичні ланцюжки.

"Якщо із дисконтом продається нафта, то її із задоволенням куплять, як сьогодні. Може, ми менше зароблятимемо. Максимально намагатимемося, щоб не скорочувати (експорт, – ред.)", – сказав Новак.

Водночас він знову пригрозив, що відмова ЄС від імпорту російської нафти може призвести до різкого стрибка цін.

"Відмова повна? Якби відмова і була, то ціна на нафту буде $300 (за барель, – ред.), це я говорю. А дехто каже $500", – вважає російський міністр.

Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, Євросоюз розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, який може містити ембарго на імпорт російської нафти.

Водночас, за даними профільних ЗМІ, європейські переробники через санкції вже відмовляються від придбання російської нафти сорту Urals, внаслідок чого знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30,2 за барель.