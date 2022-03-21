Всі морські порти України заблоковані через агресію Росії, – Мінінфраструктури

Порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська, Херсона тимчасово не працюють, а вхід та вихід суден тимчасово неможливий. Не працює і Білгород-Дністровський морпорт через відсутність у порту флоту та вантажів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

"Порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Скадовськ", "Херсон" тимчасово не працюють. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий. "Миколаїв", "Ольвія", "Південний", "Одеса", "Чорноморськ" частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий", – сказано в повідомленні.

Порт "Білгород-Дністровський" не працює через відсутність в порту флоту та вантажів. Вхід/вихід суден тимчасово неможливий, додали в Мінінфраструктури.

Також повідомляється, що шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.