Швейцарська Stadler скоротить частину працівників свого заводу в Білорусі через санкції

Швейцарська корпорація Stadler скоротить штат свого заводу в Білорусі та перенесе частину виробництва звідти до Польщі та Швейцарії.

Про це голова ради директорів Stadler Rail Пітер Шпулер повідомив в інтерв'ю порталу Швейцарської національної теле- та радіокомпанії SRG SSR swissinfo.ch, інформує Інтерфакс-Україна.

"Санкції ЄС, які набудуть чинності 4 червня, означають, що електронні компоненти більше не можуть постачатися в країну. Це стосується кондиціонерів поїздів, систем інформування пасажирів, силових перетворювачів та трансформаторів. В результаті Stadler змушений перенести частину складальних операцій до Польщі та Швейцарії", – пояснив Шпулер.

За його словами, через це виробництво у Фаніполі, розташованому неподалік Мінська, буде ще більше скорочено.

Голова компанії уточнив, що вже зараз із 1700 співробітників, які колись працювали на заводі, залишилося 1150, а перенесення частини виробництва призведе до скорочення чисельності персоналу приблизно до 700-800 працівників протягом наступних трьох місяців.

Водночас, як підкреслив Шпулер, Stadler Rail не має наміру закривати свій завод у Білорусії.

"Ми не створюємо продукти для олігархів, наші продукти приносять щоденну користь населенню. Тому я не маю докорів сумління за те, що ми робимо", – зазначив він.

ЗАТ "Штадлер Мінськ", резидент вільної економічної зони "Мінськ", є провідним білоруським промисловим підприємством з виробництва рухомого складу та частиною міжнародного концерну Stadler Rail. З 2014 року компанія виробляє та постачає залізничну продукцію в країни СНД з колією 1520 або 1524 мм, країни Європи та Латинської Америки.