Молдова відкрила повітряний коридор для регулярних рейсів
Про це повідомив орган цивільної авіації країни, передає NewsMaker.
Як повідомили в установі, орган цивільної авіації спільно з Міністерством оборони провів засідання міжвідомчої комісії з управління повітряним простором. На засіданні ухвалили рішення відкрити повітряний простір повітряним коридором, що веде з Кишинівського аеропорту в бік Румунії.
"З огляду на те, що повітряний простір України закритий і польоти у північному, південному та східному напрямках неможливі, всі рейси здійснюватимуться у напрямку Румунії та з неї. Решта повітряного простору залишається закритою, включаючи повітряний простір класу G (неконтрольований повітряний простір, що використовується в основному для розважальних польотів)", – заявили в органі, зазначивши, що повітряний простір класу G використовуватимуть для польотів у виняткових ситуаціях.
Нагадаємо, 24 лютого Молдова закрила повітряний простір через війну в Україні. У країну дозволили польоти лише чартерним, гуманітарним та вантажним рейсам. Повітряний простір над Молдовою залишиться закритим до кінця надзвичайного стану, тобто до 25 квітня.
Із 02:45 24 лютого Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України (ОЦВС) закрила повітряний простір для цивільних літаків.