Молдова відкрила повітряний коридор для регулярних рейсів

Молдова з 21 березня відкрила повітряний коридор через Румунію. Таким чином, з 12:00 цим коридором відновили регулярні пасажирські перевезення.

Про це повідомив орган цивільної авіації країни, передає NewsMaker.

Як повідомили в установі, орган цивільної авіації спільно з Міністерством оборони провів засідання міжвідомчої комісії з управління повітряним простором. На засіданні ухвалили рішення відкрити повітряний простір повітряним коридором, що веде з Кишинівського аеропорту в бік Румунії.

"З огляду на те, що повітряний простір України закритий і польоти у північному, південному та східному напрямках неможливі, всі рейси здійснюватимуться у напрямку Румунії та з неї. Решта повітряного простору залишається закритою, включаючи повітряний простір класу G (неконтрольований повітряний простір, що використовується в основному для розважальних польотів)", – заявили в органі, зазначивши, що повітряний простір класу G використовуватимуть для польотів у виняткових ситуаціях.

Нагадаємо, 24 лютого Молдова закрила повітряний простір через війну в Україні. У країну дозволили польоти лише чартерним, гуманітарним та вантажним рейсам. Повітряний простір над Молдовою залишиться закритим до кінця надзвичайного стану, тобто до 25 квітня.

Із 02:45 24 лютого Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України (ОЦВС) закрила повітряний простір для цивільних літаків.