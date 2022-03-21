Росія заборонила Facebook та Instagram

Тверський суд Москви за позовом російської прокуратури визнав інтернет-компанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність".

Суд погодився з позовом прокуратури, яка пояснювала свої вимоги відмовою компанії видаляти заклики до насильства щодо російських військовослужбовців, які вторглися в Україну, повідомляє російський Інтерфакс.

Суддя при оголошенні "вироку" заявила, що рішення має виконуватися негайно.

"Заборонено діяльність американської транснаціональної холдингової компанії Meta Platforms Inc. з реалізації продуктів – соціальних мереж Facebook та Instagram на території РФ з підстав здійснення екстремістської діяльності", – заявили в суді.

Водночас це рішення не поширюється на діяльність месенджера What"s App, який також належить компанії Meta і є найпопулярнішим месенджером в РФ.

Звинувачення російської прокуратури в суді підтримали ФСБ та Роскомнадзор.

Представник Meta на засіданні відкидала звинувачення у екстремістській діяльності компанії. Вона також просила суд припинити провадження за цим позовом, вказуючи, що розгляд справи щодо іноземної компанії не перебуває у його компетенції. Однак суд відхилив всі клопотання відповідача.

Як повідомлялося, раніше влада РФ вже почала блокувати соцмережу Facebook на території країни з 4 березня, Instagram – з 14 березня.