Влада Франції попередила про ризик світової продовольчої кризи через вторгнення Росії в Україну

Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання продовольчої безпеки у зв'язку з російським воєнним вторгнення в Україну.

Про це очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би особливо наголосити на одному пункті, який мені видається основним. Потрібно, щоб ми впритул зайнялися проблемою світової продовольчої безпеки", – сказав французький міністр.

"Відомий масштаб виробництва зернових, особливо в Україні та в Росії. І ми бачимо наслідки війни: неможливість збирання врожаю, неможливість посіву, неможливість експорту", – пояснив Ле Дріан.

Він наголосив, що "не санкції призвели до серйозних порушень світової продовольчої безпеки, а війна".

"Тому, що немає санкцій у галузі продовольства. Ніяких", – нагадав голова МЗС Франції.

"Це війна створює проблеми, і ця війна викличе завтра ризик голоду. Потрібно, щоб ми швидко зайнялися цією новою ситуацією. Не тільки ми, європейці, об'єднуючи наші зусилля. Але також ми, європейці, спільно з міжнародними агенціями та всіма нашими партнерами, включаючи неурядові організації, з метою уникнути, щоб на додачу до війни була б ще й світова продовольча криза, яка може виявитися серйозною", – пояснив Ле Дріан.

Своєю чергою міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді також висловив побоювання, що через ситуацію навколо України може виникнути глобальна продовольча криза.

"Один із моїх найбільших страхів полягає в тому, що трагедія на українській землі погіршиться продовольчою кризою у світовому масштабі", – заявив Денорманді перед засіданням у Брюсселі Ради ЄС на рівні міністрів сільського господарства.

Як повідомлялося, минулого тижня у Всесвітній продовольчій програмі (WFP) ООН заявили, що вторгнення РФ в Україну призводить до порушень постачання сільськогосподарської продукції з України та Росії, і це серйозно підриває продовольчу безпеку у світі.