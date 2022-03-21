Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни, – "Укравтодор"
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В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни.
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" з посиланням на повідомлення ЗСУ.
Застереження діє для всіх регіонів України.
"Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії", – сказано в повідомленні.
Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.
Зокрема, заборонено фото та відеозйомку:
- доріг загального користування;
- об'єктів загального призначення;
- об'єктів інфраструктури;
- блокпостів, укріплень;
- розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.