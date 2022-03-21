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Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни, – "Укравтодор"

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Водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни, – "Укравтодор"
В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори на час війни.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" з посиланням на повідомлення ЗСУ.

Застереження діє для всіх регіонів України.

"Рішення ухвалили для уникнення розголошення інформації, яка може допомогти ворожій армії", – сказано в повідомленні.

Нове правило стосується реєстраторів в авто- та мототранспорті.

Зокрема, заборонено фото та відеозйомку:

  • доріг загального користування;
  • об'єктів загального призначення;
  • об'єктів інфраструктури;
  • блокпостів, укріплень;
  • розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

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