Британія запровадить тимчасове управління в дочірній компанії "Газпрому", – Bloomberg
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Уряд Сполученого Королівства готується тимчасово взяти під управління британську дочірню компанію російського "Газпрому" – Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd., яка займається роздрібним постачанням газу на ринку країни.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, причиною цього рішення є тиск на "дочку" "Газпрому" внаслідок небажання британських компаній співпрацювати з російським бізнесом.
Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd. має понад 30 000 бізнес-клієнтів у Великій Британії, до їх числа входять британські державні установи, зокрема Національна служба охорони здоров'я.