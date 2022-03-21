Чиста купівля валюти зросла за тиждень до $200 мільйонів, – НБУ

Обсяг купівлі клієнтами банків безготівкової валюти за тиждень з 11 по 17 березня перевищив обсяг її продажу на еквівалент $198 млн, тоді як тижнем раніше обсяг продажу був вищим за обсяги купівлі на $24,8 млн.

Про це йдеться в інформації НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

За даними регулятора, клієнти з 11 по 17 березня продали валюту на $578,3 млн, тоді як купили – на $776,3 млн.

"Чиста" купівля валюти клієнтами банків вперше після нападу Росії на Україну була зафіксована 7 березня у розмірі $32,3 млн, тоді як у перші дні війни "чистий" продаж валюти становив $142-279 млн на добу, тому що Нацбанк зберіг можливість її купівлі лише під критичний імпорт, перелік якого спочатку був дуже коротким.

З розширенням переліку товарів критичного імпорту, під який валюту можна купувати, та деякими іншими послабленнями НБУ в останні дні обсяги купівлі валюти клієнтами банків стійко перевищують обсяги її продажу, у тому числі 15 та 16 березня таке перевищення досягло $55 млн та $69,1 млн відповідно .

У середньому обсяг купівлі-продажу безготівкової валюти клієнтами банків у дні війни становив близько $272 млн, або до 30% від довоєнного рівня.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 7 березня 2022 року, за даними НБУ, становили $27,7 млрд.