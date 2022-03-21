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Нацбанк продовжив строки виконання нормативів для небанківських фінустанов

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Нацбанк продовжив строки виконання нормативів для небанківських фінустанов
Національний банк України продовжив учасникам ринку небанківських фінансових послуг строк для узгодження своєї діяльності з вимогами деяких нормативно-правових актів НБУ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Це зроблено у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану та для зменшення негативного впливу на небанківські фінансові установи наслідків агресії РФ.

Так, учасники ринку небанківських фінансових послуг мають узгодити свою діяльність з вимогами:

  • Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою правління Національного банку України від 5 жовтня 2021 року №100, – протягом двох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні;
  • Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого постановою правління Національного банку України від 5 листопада 2021 року №114 та Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29 грудня 2021 року №156, – протягом чотирьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Про це йдеться у постанові правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 21 березня 2022 року №56.

Постанова набирає чинності з 22 березня 2022 року.

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